vor 5 Stunden Karlsruhe Polizei verhindert Schlimmeres: Frau droht sich auf dem Europaplatz anzuzünden

Kurzer Aufruhr am Europaplatz in Karlsruhe: Am Mittwochabend drohte dort eine Frau, sich selbst anzuzünden. Die Polizei geht mittlerweile von einer psychischen Ausnahmesituation aus. Die Rettungskräfte konnten glücklicherweise Schlimmeres verhindern.