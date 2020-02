vor 1 Stunde Karlsruhe Polizei sucht Zeugen: Unbekannter überfällt Tankstelle in Knielingen

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend eine Tankstelle in der Siemensallee in Knielingen überfallen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall.