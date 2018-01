Eine Polizeistreife konnte am frühen Donnerstagmorgen zwei alkoholisierte 20-Jährige in der Karlsruher Innenstadt nach einem Einbruch festnehmen. Das Kuriose dabei: Die Diebe hatten eine Schaufensterpuppe dabei.

Ein Zeuge teilte gegen 4.20 Uhr einer Polizeistreife auf der Kaiserstraße mit, dass er gerade zwei Männer beobachtet hätte, die in eine Boutique im Passagehof einbrechen würden. Beim Eintreffen der Streife stiegen die beiden 20-Jährigen laut Polizei gerade aus einem Loch im Schaufenster der Boutique. Sie hatten eine Schaufensterpuppe dabei.

Beide wurden festgenommen. "Sie erklärten eine festgeschraubte Holzplatte an der bereits beschädigten Schaufensterscheibe abgerissen zu haben und dann in das Geschäft eingestiegen zu sein", so die Polizei am Donnerstag. Dort hätten sie dann die Schaufensterpuppe mitgenommen. Beiden droht nun eine Strafanzeige.

Und das war nach Polizeiangaben noch nicht alles: Während der Festnahme kam ein erheblich angetrunkener 26-Jähriger aus einer nahe gelegenen Diskothek und mischte sich sofort ein. Einen ausgesprochenen Platzverweis befolgte er nicht, sondern störte weiter die Festnahme der beiden 20-Jährigen. Mit Unterstützung weiteren Streife konnte der Störer, der sich heftig wehrte und widersetzte, in Gewahrsam genommen werden. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt. Der junge Mann muss nun ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen.