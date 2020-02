vor 4 Stunden Staffort Polizei-Einsatz auf L560 bei Staffort: Auto ohne Insassen in Bach gefunden - wohl Unfall in der Nacht auf Freitag

Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, ist gegen 14 Uhr nahe der L560 bei Staffort ein Fahrzeug in einem Bach gefunden worden. Das gemeldete Fahrzeug konnte kurze Zeit später dort aufgefunden werden. Personen befanden sich laut den Beamten weder in den Fahrzeug noch in der näheren Umgebung.