Die Philippsburger Bürgerinitiative "Wir sind Heimat" setzt sich für die Belange der Bürger ein. "Für ein lebenswertes Rheinsheim, Huttenheim und Philippsburg. Für den Erhalt unserer Landschaft, keine Windräder auf unserer Gemarkung" - schreibt die Gruppe selbst als Beschreibung ihrer Arbeit. Auch in Sachen Hochwasserschutz am Rhein haben die Bürger ihre ganz eigene Meinung - und die entspricht so gar nicht der des Landes und der Naturschützer.

Die wollen nämlich am Rhein bei Dettenheim den alten Damm zurückversetzen und so das Areal rund um Elisabethenwört in ein natürliches Hochwasserschutzgebiet umwandeln, das bei Bedarf ohne menschliche Steuerung überflutet wird. "Wir sind Heimat" spricht sich seit Jahren vehement gegen diese Idee aus und will einen konventionellen Polder, in den das Hochwasser von Menschenhand reguliert fließen kann.

Warum Land und Naturschützer eine Dammrückverlegung wollen, liegt auf der Hand: Zum einen ist das die wesentlich günstigere Variante, zum anderen könnte damit ein Stück Rheinaue auf sanfte Art renaturiert werden - das alles verbunden mit zuverlässigem Hochwasserschutz, der weder auf funktionierende Technik, noch auf menschliche Entscheidungen angewiesen ist.

Warum die Bürgerinitiative "Wir sind Heimat" einen künstlichen Polder will, erklärt deren erster Vorsitzender Uwe Hormuth im Gespräch mit ka-news. Der 63 Jahre alte Familienvater und Diplom-Psychologe engagiert sich massiv gegen die Rückbau-Lösung.

Bürger wollen Polder

Auf die Frage, weshalb so viele Menschen in der Region gegen einen Dammrückbau sind, sagt er: "Ein Dammrückbau würde das bestehende Naturschutzgebiet, das über Jahrzehnte natürlich Gewachsene nicht nur bedrohen, sondern auch zerstören. Ein Gebiet, so lange vor Überflutungen geschützt wurde, würde den Hochwasserfluten - durchschnittlich an 150 Tagen im Jahr - ungeschützt ausgeliefert sein. Bei einer Umweltkatastrophe im und am Rhein wäre Elisabethenwört mit über 400 Hektar Fläche existenziell bedroht", so der Vorsitzende der Bürgerinitiative weiter.

Und er ergänzt: "150 Tage Überflutung auf 400 Hektar Land würden zudem eine erhebliche Vermehrung der am Rhein verbreiteten Rheinschnake und anderen Stechmücken bedeuten", fasst er die Befürchtungen von "Wir sind Heimat" zusammen.

Der bessere Hochwasserschutz

Mit einem Polder könne man all dies langfristig und wirksam verhindern, meint er: "Ein Polder ist der absolute bessere Hochwasserschutz. Durch einen Polder mit Ein- und Auslaufbauwerk kann der Rückhalteraum Elisabethenwört solange leer gehalten werden, bis tatsächlich der Extremhochwasserscheitel erreicht wird, um dann den ganzen Rückhalteraum zu Verfügung zu stellen", erklärt Uwe Hormuth gegenüber ka-news.

"Bei einer Dammrückverlegung ist der Rückhalteraum bereits mit 'normalem Hochwasser' vollgelaufen und kann deshalb weniger Wasser aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Falles lag die letzten 200 Jahre bei maximal drei bis vier Fällen, das heißt wir benötigen diesen Rückhalteraum vielleicht erst in zehn, 50 oder 200 Jahren!"

Nicht zurück in die Zeit der Vorindustrialisierung

Das Argument der Naturschützer, man müsse der Natur ihren Lauf lassen oder wieder zurückgeben, lässt er nicht gelten: "Vor über 200 Jahren hatte der Rhein seinen freien Lauf, es war die Zeit der Vorindustrialisierung, es gab Sümpfe, Überflutungen und wir hatten die Malaria und andere tropischen Erkrankungen. Inzwischen ist der Rhein die wichtigste Wasserstraße Europas geworden, die Menschen haben sich durch die Rheindämme wieder angesiedelt und der Fluch der Malaria wurde uns genommen. Diese Geschichte, diese Entwicklung kann man nicht zurückdrehen!", weiß Uwe Hormuth von der Bürgerinitiative.

"Die Natur hat sich auf natürlich Art wieder entwickelt und jetzt wollen die Grünen, der BUND und andere abermals in die Natur eingreifen und ein Naturschutzgebiet 'renaturieren'. Zu diesen pseudoromantischen Phantasien mit 'freien Lauf lassen', die zu einer Zerstörung führen würden, sagen wir Nein!"

Im Ernstfall Milliardenschäden verhindern

Und auch die Kostenfrage weist er von der Hand: "Sollte tatsächlich der Ernstfall eintreten, können vier oder fünf Zentimeter weniger Extremhochwasser in Ludwigshafen Milliardenschäden durch einen effektiveren Polder verhindert werden. Aus diesem Grund sind auch die Mehrzahl der anderen Rückhalteräume am Oberrhein als Polder ausgelegt", meint Hormuth.

Einige Experten sagen, die Auenlandschaft würde ohne Dammrückverlegung über kurz oder lang austrocknen. Dazu meint der Vorsitzende der Bürgerinitiative: "Wir haben Auenlandschaften bei uns am Rhein. Zusätzliche Auenlandschaften durch eine Dammrückverlegung bedeuten auf Elisabethenwört nicht nur die Gefährdung und Zerstörung viele seltener Tiere und Pflanzen, sondern dass der dortige Wald, der zum großen Teil aus Hartholzbäumen besteht, durch die Dammrückverlegung zerstört wird. Aus einer Buche oder einem Ahorn können sie keine Pappel oder Weide machen. Vom Menschen, der diese Landschaft als Naherholungsgebiet nutzt, ganz zu schweigen."

Bekenntnis zum Gemeinwohl statt St. Florians-Prinzip

Gilt hier das Sankt-Florian-Prinzip, also wird hier an einen anderen die Verantwortung abgeschoben - die Frage drängt sich natürlich auf. "Nein!", sagt der Heimatfreund und erklärt: "Anders herum wird ein Schuh draus. Wir, die Bürger, sowie die betroffenen Gemeinden, bekennen uns für das Gemeinwohl zum besten Hochwasserschutz rheinabwärts durch einen Polder. Die Gemeinde Philippsburg hat bereits mit dem Polder Rheinschanz ihren Beitrag geleistet. Es ist paradox, dass wir Bürger dieser Region unser Naturschutzgebiet vor der Zerstörung - in deren Worten heißt es 'Umbau' - durch das Land und durch die pseudoromantischen Phantasien des BUND, schützen und verteidigen müssen."