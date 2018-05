vor 7 Stunden Karlsruhe Platzwunde und Prellungen: Polizei sucht nach Unfall mit Radfahrer nach Zeugen

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Karlsruhe in der Waldhornstraße, kurz vor der Kaiserstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Nach Polizeiangaben kam es gegen 16.30 Uhr zu dem Unfall bei dem der Radfahrer schwere Verletzungen erlitt.