vor 1 Stunde Karlsruhe Plan gegen steigende Mieten: So soll Wohnen in der Region bezahlbarer werden

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist nicht nur ein städtisches Problem, sondern erstreckt sich auch in den umliegenden Landkreis. 1.729 neu gebaute Wohnungen im Jahr 2017 stünden gleichzeitig 14.000 Menschen gegenüber, die neu zugezogen seien - das rechnet die SPD-Kreisfraktion in einer Pressemitteilung vor und will mit zwei Vorschlägen an den Kreistag und Landrat Christoph Schnaudigel der Wohnungsknappheit entgegenwirken.