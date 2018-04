Pflege in Karlsruhe: "Bedarfsgerechte Möglichkeiten in allen Stadtteilen schaffen"

Die Gemeinderatsfraktion der Karlsruher Grünen fordert in einem Antrag, dass die Stadtverwaltung die hiesigen Träger der stationären Altenpflege aktiv und strategisch darin unterstützt, in allen Stadtteilen bedarfsgerecht neue Pflegeplätze zu schaffen.

Die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Verena Anlauf, erläutert: "Auch wenn die ambulante Versorgung an Bedeutung gewinnt, bleibt eine stationäre Unterbringung unverzichtbarer Bestandteil der Altenpflege." In bestimmten Lebenslagen sei eine stationäre Pflege der einzige gangbare Weg, beispielsweise bei zunehmender Demenz oder wenn Angehörige aus beruflichen oder familiären Gründen die häusliche Pflege nicht leisten könnten, führt die Stadträten in einer Pressemitteilung ihrer Fraktion aus.

In Karlsruhe geht die Stadtverwaltung davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren rund 1.000 zusätzliche Pflegeheimplätze zum derzeitigen Bestand benötigt werden. Nach Ansicht der Grünen ist die Versorgung pflegebedürftiger Menschen mit den benötigten stationären Plätzen eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe. In ihrer Pressemitteilung verweisen die Grünen dabei auf eine Steuerungs- und Unterstützungsfunktion der Stadtverwaltung.

In ihrem Antrag fordern die Grünen detaillierte Informationen über die Bedarfe in allen Stadtteilen und über die dafür notwendigen Bauflächen, erklärt Michael Borner. Bei der Identifizierung potenzieller Flächen für Altenpflegeeinrichtungen könnte eine "Vergabe nach Konzept" ein probates Mittel sein. Ebenso wie eine Nutzung auf der Basis von Erbpacht statt eines Kaufes. Es soll anhand einer transparenten Prioritätenliste vorgegangen werden, die mit politischen Gremien, Fachkräften und Trägern abgestimmt ist, fordern die beiden Stadträte.