Es ist soweit: Der Internationale Frauenclub Karlsruhe (IWC) veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den Pfennigbasar - immerhin schon zum 52. Mal! Auch in diesem Jahr werden wieder Spenden gesammelt, die dann in der Schwarzwaldhalle verkauft werden. Mit dem Geld unterstützt der IWC wohltätige Zwecke.

Die Auswahl beim Pfennigbasar ist riesig! Von Kleidung, Spielzeug und Kunst bis hin zu Elektrogeräten ist sicherlich für jeden etwas dabei. Doch der Pfennigbasar ist kein normaler Flohmarkt. Das gesammelte Geld geht zu 100 Prozent an soziale Projekte, wie die Veranstalter, der Internationale Frauenclub Karlsruhe auf seiner Homepage mitteilt.

Sammeltermine Pfennigbasar

Spenden können an folgenden Terminen in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe abgegeben werden:

Mittwoch, 30. Januar, von 10 Uhr bis 17 Uhr

Freitag, 1. Februar, von 10 Uhr bis 14 Uhr

Samstag, 2. Februar, von 10 Uhr bis 14 Uhr

Was wird gesammelt?

Wer also gerne ein paar Sachen spenden möchte, die nicht mehr gebraucht werden aber zu gut sind, um sie einfach wegzuwerfen, ist dazu herzlich eingeladen. Doch nicht alles bietet sich als Spende an und wird daher am Pfennigbasar nicht angenommen:

große Möbel und Matratzen

defekte Elektrogeräte

zerrissene oder stark verschmutzte Textilien

kaputte und stark abgelaufene Schuhe und Stiefel

angeschlagene Keramik-, Porzellan- und Glassachen

verrostete Töpfe, Pfannen und Backformen

Einmach-, Marmeladen- und Senfgläser, Saftflaschen

verschmutzte Bettdecken, -unterlagen und Kopfkissen

stark verschmutzte und vergilbte Gardinen

Teppichreste oder Farbeimer

Klobrillen und Klobürsten

Ersatzteile aller Art, Schneeketten

Skistiefel und Skier

angebrochene Kosmetik und Putzmittel

Röhrenfernseher, PC- Monitore, Drucker

Schreibmaschinen

Auto-Kindersitze

Video- und Musikkassetten, CD-Ständer

Dias und Dia-Rahmen

Staubsauger ohne hundertprozentige Saugleistung

Verkaufstage beim Pfennigbasar

Schnappchenjäger aufgepasst: Nachdem an drei Tagen Spenden gesammelt wurden, haben Fans von günstigen oder kuriosen Fundstücken an drei Tagen die Möglichkeit, auf die Jagd zu gehen:

Donnerstag, 7. Februar von 10 Uhr bis 13 Uhr und 14.30 Uhr bis 18 Uhr

Freitag, 8. Februar von 10 Uhr bis 13 Uhr sowie 14.30 Uhr bis 18 Uhr

Samstag, 9. Februar von 10 Uhr bis 14 Uhr

Auch in diesem Jahr geht der Erlös wieder an wohltätige Zwecke. So kamen in der über 50-jährigen Geschichte des Pfennigbasars mehr als 4 Millionen Euro zusammen.

Zweiter Tag beim 50. Pfennigbasar Alle Bilder

Ein Rundgang durch den Pfennigbasar im Video: