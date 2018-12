vor 7 Stunden Karlsruhe Petition scheint ins Leere zu Laufen: Zukunft des Torwächterhauses in Durlach bleibt ungewiss

Über 3.300 Menschen haben sich bei einer Petition für den Erhalt des Torwächterhauses in Durlach eingesetzt. Vor Weihnachten wurden die Unterschriften an Oberbürgermeister Mentrup übergeben. Doch wie die Stadt nun in einer Pressemeldung mitteilt, ändert das wohl nichts an der Ausgangslage.