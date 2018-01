vor 3 Stunden Karlsruhe/Mainz Pegel sinken: Hochwasser am Oberrhein nimmt langsam wieder ab

Das Hochwasser am Oberrhein hat voraussichtlich seinen Höhepunkt erreicht. In der Nacht zu Mittwoch sank der Pegelstand in Maxau (Karlsruhe) laut Daten der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg erstmals wieder. Er erreichte 8,58 Meter. So ein Hochwasser kommt laut HVZ im Schnitt etwa alle zehn Jahre vor. Kritisch sei die Situation aber nicht.