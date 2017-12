Während der Weihnachtszeit und den damit verbundenen Feiertagen gelten im Karlsruher Naturkundemuseum geänderte Öffnungszeiten. Das teilte die Pressestelle des Museums für Naturkunde Karlsruhe mit.

Das Museum bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen, am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnet es die Tore von 10 bis 18 Uhr. Ebenfalls geschlossen ist das Naturkundemuseum zum Jahreswechsel am 31. Dezember sowie am 1. Januar. Am Dreikönigstag, Samstag 6. Januar 2018, können Besucher von 10 bis 18 Uhr unter anderem die große Sonderausstellung zum Thema "Amerika nach dem Eis - Mensch und Megafauna in der neuen Welt" anschauen.