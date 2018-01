Die Stadt möchte nach eigenen Angaben das Umsteigen zwischen Bahn und Auto erleichtern. Aus diesem Grund ist auf der ehemaligen B10 ein Park-und-Ride-Parkplatz geplant. Im März soll er fertig sein.

Wo aktuell noch zwei Fahrspuren sind, soll Ende März eine Park-und-Ride-Anlage sein. Die Stadt kündigt an, ab Montag, 22. Januar, die ehemalige B10 hinter dem Durlacher Bahnhof umzubauen. Künftig soll es pro Richtung nur noch eine Fahrspur geben, die zwei anderen soll nach Ende der Bauarbeiten über 50 Autos Platz bieten.

Eingerichtet werden in zweimonatigen Bauzeit 53 Schrägstellplätze, drei davon als ausgewiesene Behindertenparkplatze. "Während der Bauzeit sowie nach der Fertigstellung steht den Verkehrsteilnehmern in diesem Bereich dann noch ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung", so die Stadt weiter.