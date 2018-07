Bei einem Gespräch mit Ministerialdirektor Uwe Lahl haben sich am 26. Juli Nicola Bodner, Bürgermeisterin der Gemeinde Pfintzal, Barbara Saebel MdL, Christine Neumann-Martin MdL und der Bundestagsabgeordneten Christian Jung MdB im Ministerium für Verkehr über den weiteren Fortgang der Ortsumfahrung Berghausen informiert.

Ministerialdirektor Uwe Lahl betonte im Gespräch: "Der Realisierung der Ortsumfahrung von Berghausen kommt insgesamt eine hohe Priorität zu. Die Unterlagen liegen nun beim Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung." Die Maßnahme ist Teil der Umsetzungskonzeption des Landes Baden-Württemberg im Bereich der Bundesfernstraßen und Teil des Bedarfsplans 2016 zum Bundesverkehrswegeplan 2030 (1. Stufe der Umsetzungskonzeption (= gesetzt) - Maßnahmen in Planung). Die Ergebnisse der Umsetzungskonzeption hatte Verkehrsminister Winfried Hermann bei einer Straßenbaukonferenz am 20. März bekannt gegeben.

Die Unterlagen des Vorentwurfes der B 293 Ortsumfahrung Berghausen wurden im Ministerium für Verkehr zwischenzeitlich genehmigt und an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur weitergeleitet. Lahl und die anwesenden Vertreter der Abteilung "Straßenverkehr, Straßeninfrastruktur" des Ministeriums gehen davon aus, dass der Bund noch in diesem Jahr den sogenannten "Gesehenvermerk" erteilen wird.

Verkehrsminister Hermann will sich ein Bild vor Ort machen

Bürgermeisterin Bodner sagte dazu: "Die Gemeinde Pfinztal nimmt hoffnungsvoll zur Kenntnis, dass die Unterlagen am 9. Juli an den Bund weitergeleitet wurden, sowie die Information, dass Verkehrsminister Hermann selber noch in diesem Jahr vor Ort kommen wird." Auch die Stimmen der Pfinztaler Bürger wurden an Uwe Lahl übergeben, der diese dem Verkehrsminister übermitteln wird. Die Zusage eines direkteren Informationsaustauschs bezüglich des Vorhabens mit der Gemeinde wurde positiv aufgenommen.

Das notwendige Planfeststellungsverfahren kann nach Erstellung der hierfür benötigten Unterlagen dann im kommenden Jahr eingeleitet werden. Sofern es im Verfahren zu keinen Verzögerungen komme, könne nach derzeitiger Einschätzung mit einem Baubeginn Ende 2021 gerechnet werden.

Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wird das Regierungspräsidium Karlsruhe eine öffentliche Informationsveranstaltung durchführen, bei der auch eine Visualisierung der vorgesehenen Trassenführung vorgestellt wird.