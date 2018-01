vor 11 Stunden Karlsruhe Ortschaftsrat Durlach: Von Stellplätzen, Sonntagen und Straßenlaternen

Am Mittwoch, 10. Januar, kommen die beiden Ortschaftsräte Durlach und Stupferich zusammen. In Durlach stehen neben neuer Fahrradstellplätze, auch die Turmbergbahn und verkaufsoffene Sonntage auf der Tagesordnung. In Stupferich geht es um Carsharing-Plätze.