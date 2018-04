Ohne Geld von A nach B: GfK will kostenlosen Nahverkehr in der Innenstadt

Eine kostenlose Innenstadtzone des ÖPNV in Karlsruhe bleibt erst einmal eine Zukunftsvision. Das macht die Stadt in ihrer Stellungnahme zu einer aktuellen Anfrage der Stadträte von Gemeinsam für Karlsruhe (GfK) deutlich.

Mit dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) kostenlos durch die Innenstadt? Klingt im ersten Moment nicht schlecht. Allerdings nur für die nutzenden Kunden, stellt die Stadt deutlich klar und reagiert damit auf eine Anfrage der GfK an den Gemeinderat.

Eine kostenlose Innenstadt sei für die Gegenseite, die so ein Konzept auf die Beine stellen müsste, alles andere als einfach - vor allem aus finanzieller Sicht: "Eine erste Abschätzung des für kostenlosen ÖPNV benötigten Finanzierungsaufwand, insbesondere für das Oberzentrum Karlsruhe, hat ergeben, dass dieser als sehr hoch eingeschätzt werden muss," so die Stadt.

Keine großen Verluste zu erwarten

So sehe die Verwaltung beispielsweise keinerlei Gewinn für die Einkaufsstadt durch eine kostenlose Zone, wie die GfK es vermutet: "Die rund 456.000 Personen aus der Region, die im Laufe eines Monats Karlsruhe - und darunter auch die City - mindestens einmal bis täglich besuchen, kommen zu 66 Prozent mit dem Auto. An den Eingängen zur Innenstadt existieren jedoch keine P&R-Parkhäuser, die einen bruchfreien und eventuell klimarelevanten Umstieg vom Auto auf die kostenlose ÖPNV-Fahrt innerhalb der Innenstadt ermöglichen würden", heißt es in der Stellungnahme.

Außerdem spricht die Verwaltung an, dass Kontrollen in diesem Bereich keinesfalls eingespart werden könnten. Im Gegenteil: Die Fahrkartenkontrollen müssten außerhalb der kostenfreien Zone intensiviert werden. Das sind aber nicht die einzigen Argumente, die nach Meinung der Stadt gegen den Ausbau des Konzepts sprechen: Es würden "zusätzliche Fahrzeuge benötigt sowie Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur allgemein notwendig werden, da durch die kostenlose Mitnahme eine erhebliche Zunahme an Fahrgästen zu verzeichnen sein würde."

Keine konkreten Überlegungen gemacht

Mit verschiedenen Finanzierungsmodellen im ÖPNV beschäftigt sich der KVV allgemein bereits seit geraumer Zeit. Konkrete Überlegungen zur Umsetzung einer kostenlosen Innenstadtzone gibt es laut Stadt allerdings bislang nicht. So wurde beispielsweise Anfang des Jahres 2018 die Idee "kostenloser ÖPNV zur Verbesserung der Luft in Städten" aufgrund der "nicht realisierbaren Finanzierbarkeit" bis auf weiteres verworfen.

Auch die Idee einer kostenfreien Ringbahn, wie es die Stadträte der GfK vorschlagen, hält die Stadt wegen all für keine sinnvolle Idee. Vor allem deshalb, weil es in diesem Bereich nach der Fertigstellung der Kombilösung oberirdisch gar keine Gleise mehr geben wird.