Das Karlsruher Modell gibt es bereits seit über einem Vierteljahrhundert. Nun wurde eine "Gruppe von Behörden" gegründet, um die Verkehrsleistung per Direktvergabe an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) sowie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, das Karlsruher Modell weiterzuentwickeln und vor allem zu sichern.

Seit Beginn der 1990er-Jahre können Fahrgäste ohne Umsteigen die Karlsruher Innenstadt oder Ziele im Umland erreichen. Rund 170 Millionen Passagiere fahren dank des Karlsruher Modells mit der Bahn in und um die Fächerstadt. Nun wurde eine "Gruppe von Behörden" gegründet. Dadurch soll die Möglichkeit entstehen, die Verkehrsleistung an die AVG und die VBK direkt zu vergeben, die bereits seit 1992 das ÖPNV-Angebot in und um Karlsruhe anbieten. Das heißt, dass der Auftrag für den Betrieb der Bahnen ohne einen internationalen Wettbewerb vergeben wird.

Dieser Zusammenschluss ist die Grundlage für die beiden Verkehrsunternehmen, den Betrieb weiterzuführen. "Es gibt einen neuen EU-Rechtsrahmen und der schreibt vor, die Vergabe im Wettbewerb auszuschreiben", so Uwe Lahl vom Verkehrsministerium des Landes. "Das hätte in letzter Konsequenz für das Karlsruher Modell das Aus bedeutet. Denn der, der das Karlsruher Modell heute fährt - also die AVG - hätte diesen Wettbewerb gewinnen müssen." Und das ist - so der Gedanke hinter einem Wettbewerb - nunmal nicht gewährleistet. Mit der Unterschrift unter die Kooperation kommt jetzt also die Sicherheit, diese internationale Ausschreibung zu umgehen.

Enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land(-kreis)

Zu dieser Gruppe zählen neben der Stadt Karlsruhe auch das Land Baden-Württemberg, die Landkreise Karlsruhe sowie Germersheim, die Stadt Heilbronn und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV). Frank Mentrup zu diesem wegweisenden Schritt:" Wir wollen das erfolgreiche Karlsruher Modell sichern und zukunftsfähig weiterentwickeln", so der Oberbürgermeister im Rahmen einer Pressekonferenz.

Bereits vor rund zwei Jahren wurde ein neues Konzept vorgestellt, wie es nach 2022 weitergehen soll, wenn die aktuellen Verträge auslaufen. Die Verkehrsleistung soll dann ab Dezember 2022 für 22,5 Jahre direkt an die VBK vergeben werden. Die Direktvergabe für die AVG, die ihre Verkehre am Oberrhein in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erbringt, soll einen Vertrag bis ins Jahr 2035 erhalten.

"Wichtiger Schritt für den Erhalt des Karlsruher Modells"

Christoph Schnaudigel, Landrat des Landkreises Karlsruhes, zeigt sich begeistert: "Dieses Nahverkehrssystem hat in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich zur positiven wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung der Region beigetragen. Der heutige Vertragsabschluss ist ein wichtiger Schritt für den Erhalt des Karlsruher Modells."

So sieht es auch der Ministerialdirektor des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg: "Wir bringen das Modell in eine neue Zeit", sagt Uwe Lahl. Mentrup ergänzt:" Mit diesem Schritt werden auch die rund 2.000 Arbeitsplätze bei AVG und VBK gesichert, ebenso wie auch die Zukunft des Karlsruher Bahnverkehrs."

Der Vorsitzende der Geschäftsführung von AVG und VBK, Alexander Pischon, begrüßt die Entscheidung der Aufgabenträger: "Das ist wichtiger Meilenstein zur Sicherung unseres Nahverkehrsmodells." Und wie geht es nun weiter? "Nun gilt es, das komplexe Direktvergabe-Verfahren in den kommenden Monaten zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen", so Pischon.

Noch etwa ein Jahr wollen AVG und VBK eventuelle Widersprüche abwarten. Dann werden zwei Gutachten erstellt, je eines von der Stadt und eines vom Land. So soll auch ohne Wettbewerb ein Wettbewerb simuliert werden. Schließlich geht es auch um die Ticketpreise, denn die sollen selbst ohne Mitbewerber fair und gerecht sein.