vor 4 Stunden Anya Barros Karlsruhe Obwohl die Zahlen der Stadtbibliothek Karlsruhe stagnieren: "Büchereien sind beliebter denn je"

Über 6 Millionen Medien stehen den Karlsruhern in den Bibliotheken der Stadt zur Verfügung, über 300.00 sind es allein in der Stadtbibliothek. Gleich ob E-Book, Zeitschrift, DVD oder - ganz oldschool - das Buch. Knapp 28.000 Nutzer hat die Bücherei im Ständehaus, aber was machen Bibliotheken aus, sind sie vielleicht nur Relikte aus einer anderen Zeit und überhaupt noch populär?