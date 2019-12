Ob Straßenkarte oder Chipstüte: Originell und nachhaltig Geschenke verpacken - Ideen von Facebook und Co.

Morgen ist es so weit: Heiligabend steht vor der Türe. Spätestens jetzt sind alle Geschenke beisammen - heute wird vielerorts wohl gebastelt und verpackt. Doch es müssen nicht immer Tesafilm und glänzendes Geschenkpapier sein. Wir haben vier Tipps auf Facebook und Co. gefunden, mit denen Überraschungen nicht nur originell, sondern auch umweltfreundlich eingepackt werden können.

1. Das Geschenk im Geschenk

Berge von Geschenkpapier füllen nach der Bescherung gerne die Mülleimer. Vermeiden lässt sich das, indem die Verpackung selbst ein Teil der Überraschung ist. Ein Beispiel: Wer ein Kochbuch verschenkt, kann es in einem Geschirrtuch verpacken - Schleife drumherum und et voilà.

2. Nutze, was du zu Hause hast

In fast jedem Haushalt findet sich etwas, das als Geschenkverpackung eine gute Figur macht - ohne, dass es extra gekauft werden muss. Ob Papierschachteln oder Zeitungspapier: Liebevoll eingepackt und dekoriert geben auch sie unter dem Tannenbaum so einiges her. Zweige oder eine Stange Zimt obenauf - und das Geschenk wird zum echten Hingucker.

3. Kunterbunt: Straßenkarten und Fahrpläne

Verstaubt der der Stadtplan vom letzten Urlaub oder das Liniennetz der Stadt im Regal? Dann hervor damit! Farbenfroh und glänzend können sie oftmals mit gekauftem Geschenkpapier mithalten. Ein weiterer Pluspunkt: Originell ist die Idee, die die ka-news.de Redaktion auf der Facebookseite des Unverpacktladen in Straelen gefunden hat, in jedem Fall.

4. Eine alte Chipstüte in neuem Gewand

Man glaubt es kaum: Eine Chipstüte kann zu einer Geschenkverpackung herausgeputzt werden. Der Trick dahinter: Die Tüte auf links drehen. Denn während die Tüte außen bedruckt ist, glänzt sie im Inneren silbern - und mit ihr das eingepackte Geschenk. Erst beim Auspacken wird klar, dass das vermeintliche Hochglanzpapier gar keines ist. Wie schick ein solches Geschenk aussehen kann, zeigt der Youtube-Kanal "marktcheck".