Ob Public Viewing im Kino oder in der Sportsbar, ob Fan oder Football-Spieler: Der Super Bowl wirft auch in Karlsruhe seine Schatten voraus

Am Sonntag, 3. Februar, wird zum 53. Mal der Super Bowl ausgetragen. Im großen Football-Finale stehen sich die New England Patriots und die Los Angeles Rams im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Georgia, gegenüber. Längst ist der Football auch in Karlsruhe angekommen. Das Team der KIT SC Engineers freut sich schon auf das Sportevent des Jahres, für das sich immer mehr Fans zum "Rudelgucken" treffen.

Seit vielen Jahren wird der Super Bowl groß gefeiert, doch schon lange nicht mehr nur in Amerika. Auch in Deutschland ist die Aufregung rund um das große Sportereignis angekommen. Wer sich den Flug nach Amerika oder die teuren Tickets für das Stadion nicht leisten will, hat die Möglichkeit mit anderen Football-Fans zusammenzukommen, um den Super Bowl zu feiern.

Public Viewing mal anders

Wem der heimische Fernseher zu klein ist, für den ist die Übertragung im Kino eine Alternative. "Bequeme Sessel, tolle Sicht und super Sound: Das ist der Super Bowl im Kino!", so das Universum-City Kino in einer Pressemitteilung. Auch im Filmpalast am ZKM können Nachteulen das größte Einzelsportereignis der Welt live mitverfolgen. In beiden Kinos beginnt die Party ab 22.40 Uhr.

Wer lieber einen Cocktail nebenher schlürft, findet sich im Santos's ein: "Als einziger authentischer Übertragungsort für den Super Bowl ist Santo's Cocktailbar mittlerweile in ganz Karlsruhe und darüber hinaus bekannt", heißt es auf der Facebook-Seite der Bar. Wer gegen Mitternacht Hunger verspürt, für den ist ebenfalls gesorgt.

Mitten in der Stadt liegt das La Cage. Ab 20.45 Uhr geht's los: "Bis spät in die Morgenstunden sind wir dabei und haben natürlich vorgesorgt", schreibt die Sportsbar im Internet. Wer schon vor dem Kick-off hungrig ist, darf sich beim 'Hot Dog all you can eat' ab 18 Uhr bedienen.

Auch in der Sportsbar Triangel in Karlsbad-Langensteinbach wird der Super Bowl übertragen: "Für das 'All American feeling' bleibt unsere Küche die ganze Nacht für euch offen und ihr werdet mit 'American Style Food' verwöhnt", so die Besitzer des Restaurants im Internet.

Karlsruher Footballverein "KIT SC Engineers"

Mit großer Spannung und Freude können also nicht nur die Fans das Spiel verfolgen. Wer den Sport selbst betreibt, der hat nochmal einen anderen Blick auf das Football-Finale. So wie die Jungs von den KIT SC Engineers, wie Niklas Gauly im Interview mit ka-news verrät.

Wo schaut das Team den Super Bowl?

In diesem Jahr gibt es keine offizielle Super Bowl Party von unserem Verein aus, das heißt, unsere Spieler werden sich vermutlich über verschiedene WGs und Partykeller in der ganzen Stadt verteilen.

Wie wichtig ist der Super Bowl für einen Verein, der, zumindest räumlich, so weit weg ist?

Sportlich gesehen hat der Super Bowl für unseren Verein erst einmal keine Bedeutung. Allerdings treiben das Spiel und auch die Play-offs davor die Aufmerksamkeit der Menschen in Deutschland hinsichtlich des American Football auf die Spitze. Es ist natürlich auch toll für uns, überall in der Stadt Leute mit Merchandise verschiedener NFL-Mannschaften herumlaufen zu sehen.

Am Ende ist jeder dieser NFL-Fans auch ein Fan des Sports und dadurch ein potentieller Fan unseres Vereins. Daher versuchen wir, die mediale Aufmerksamkeit rund um den Super Bowl auch ein wenig für uns auszunutzen und in dieser Zeit mit Promo-Aktionen für den Verein Werbung zu machen.

Warum ist der Super Bowl auch in hier so ein großes Thema?

Die Bedeutung des Super Bowls in Deutschland hängt natürlich direkt mit dem wachsenden Interesse an der Sportart im Allgemeinen und an der NFL, also der amerikanischen Profiliga im Speziellen zusammen.

Zur Frage, warum das Interesse so einen steilen Anstieg verzeichnet, gibt es verschiedene Theorien. Tatsache ist aber, dass die Sportsendung 'ran' diesen wachsenden Markt früh erkannt hat und mit der steigenden Zahl an Liveübertragungen einen der Grundsteine für den heutigen Football-Hype gelegt hat.

Aber auch die NFL selbst hat den europäischen Markt schon sehr lange im Visier und unterstützt diese positive Entwicklung durch die 'International Series' in London und speziell auf den deutschen Markt ausgelegte Marketing-Kampagnen.

Gibt es den Super Bowl auch in Deutschland?

Das Gegenstück zum Super Bowl ist in Deutschland der German Bowl, wofür sich der Meister der GFL, der German Football League-Süd und der GFL-Nord qualifizieren. Aktueller deutscher Meister sind die Schwäbisch Hall Unicorns. Der diesjährige German Bowl findet am 12. Oktober in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main statt.

Was gefällt dem Verein am Super Bowl?

Neben dem sportlichen Reiz und dem Unterhaltungswert, den der Super Bowl ohne Zweifel bietet, ist die wachsende Begeisterung für unseren Sport wie gesagt eine tolle Sache, die vor allem rund um den Super Bowl zum Ausdruck kommt.

Die Engineers wie auch viele andere Vereine in Deutschland haben American Football als Sportart schon angeboten, als das Interesse noch sehr gering war und man dafür kämpfen musste, auch nur einen spieltagsfähigen Kader organisiert zu bekommen. Deswegen sind wir sehr glücklich über die Entwicklung, die auch die Arbeit, die in diesen Vereinen in den letzten 30 Jahren geleistet wurde, bestätigt und ein bisschen belohnt.

Der Super Bowl in Amerika

Ein Gewinner beim Super Bowl scheint in Amerika schon festzustehen: Die Wirtschaft. Mit Bier, Snacks und Werbespots werden Milliarden verdient. Am Tag des Super Bowls werden bis zu 1,25 Milliarden Chicken Wings, über 5 Millionen Kilo Kartoffelchips, 4 Millionen Pizzen, 50 Millionen Sixer Bier, 3,8 Millionen Pfund Popcorn und 14 Milliarden Hamburger von den Amerikanern vertilgt.

Laut Online-Zeitung "football-family" nehmen die Amerikaner an diesem Wochenende durchschnittlich bis zu 6.000 Kalorien zu sich - empfohlen sind etwa 2.000.

Im Laufe der Jahre soll auch die Werbung im Stadium während des Spiels immer teurer geworden sein. 2017 sollen 30-sekündige Werbespots bereits fast fünf Millionen Dollar, also 4.3 Millionen Euro kosten.

Um einen Parkplatz in der nähe des Stadiums zu erwischen, müssen die Zuschauer mit Pkw 100 Dollar, macht etwa 86 Euro, zahlen. Bei einer Limousine steigt der Preis auf 200 Dollar (174 Euro) und bei einem Bus erwartet die Zuschauer ein Preis von 300 Dollar (262 Euro) so die Veranstalter.

Im Jahr 2017 soll die National Football League (NFL) einen Gesamtumsatz von rund 10 Milliarden Dollar, knapp 9 Milliarden Euro, gemacht haben. Das macht sie mit Abstand zur umsatzstärksten Sportliga der Welt.

Die Preise der Tickets für das Sportevent starten ab 2.785 Dollar, das sind stolze 2.440 Euro - und haben nach oben oft keine Grenze.