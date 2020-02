vor 50 Minuten Karlsruhe OB Mentrup dankt allen Helfern für ihren Einsatz: "Sabine" hinterlässt keine größeren Schäden in Karlsruhe

Oberbürgermeister Frank Mentrup bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz während des Sturmtiefs "Sabine". In der Fächerstadt hat das Tief keine größeren Schäden hinterlassen. Es kam es zu "keinen unzumutbaren Behinderungen" für die Bürger, so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Das sei vor allem dem klugen und engagierten Handeln der Beteiligten zu verdanken.