vor 8 Stunden Karlsruhe Nudelwasser kocht über: Küchenbrand in Karlsruhe richtet großen Schaden an

Am Donnerstag hat ein Küchenbrand Schäden in der ganzen Wohnung in Karlsruhe-Mühlburg angerichtet. Ausgegangen war das Feuer am Gasherd: Hier habe überkochendes Wasser eine Verpuffung ausgelöst.