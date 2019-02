Noch eine Woche Tempo 50: Reparaturen am Edeltrudtunnel dauern weiter an

Seit Ende Januar dürfen Autos und Lastwagen nur mit 50 Kilometern pro Stunde durch den Edeltrudtunnel rollen. Grund ist ein Problem mit der Brandmeldeanlage. Die Reparatur dauert nun noch etwas länger als zunächst erwartet.

Eine Störung in der automatischen Brandmeldeeinrichtung sorgt seit Ende Januar dafür, dass Autos und Lkw nur noch mit 50 Kilometern pro Stunde durch den Edeltrudtunnel fahren dürfen. Wie die Stadt Karlsruhe damals mitteilt, weist zudem eine blinkende Ampelanlage vor dem Tunnel darauf hin.

Die anfänglich geplanten zwei Wochen reichen nun aber doch nicht als Zeitraum für die Reparatur aus. Schon in der ersten Meldung hat das Tiefbauamt darauf hingewiesen, dass keine verlässliche Aussage für die Dauer der Störung möglich ist. In einer neuen Pressemeldung berichtet die Stadt nun, dass das Tempolimit voraussichtlich erst am Mittwoch, 20. Februar, aufgehoben werden kann.

