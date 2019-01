Eine nachhaltige Lebensweise - für viele ein strebsames Ziel. Doch wohin unser Abfall - insbesondere der Plastikmüll - verschwindet und was mit ihm geschieht, darum sorgen sich die meisten nur wenig. Die Gemeinderatsfraktion der Karlsruher FDP will jedoch genau das wissen und hat bei der Stadtverwaltung nachgehakt.

Bereits im Oktober verfasste die FDP-Fraktion eine Anfrage an die Stadt, in der sie die Verwertung des Plastikabfalls aus Karlsruhe als zu undurchsichtig befand. Welcher Anteil wird tatsächlich recycelt, welcher nur verbrannt? Und wie umweltfreundlich geht es dabei zu? In ihrer Stellungnahme weist die Stadt die Verantwortung zu diesem Thema aber von sich.

Rund 4.000 Tonnen Kunststoffe werden verbrannt

So liege die Sortierung und Verwertung des Plastikmülls nicht beim Karlsruher Amt für Abfallwirtschaft (AfA), sondern bei der Firma Alba Nordbaden. Diese gibt an, dass im Jahr 2016 von zirka 6.440 Tonnen Plastikmüll in Karlsruhe etwa 60 Prozent, also zirka 3.864 Tonnen, verbrannt wurden.

Hinzu kommen etwa 450 von insgesamt etwa 900 Tonnen an anderen Kunststoffabfällen, die aufgrund geringer Menge und aus technischen Gründen ebenfalls der Verbrennung zugeführt werden müssen.

Entsorgungsfirma Alba hüllt sich in Schweigen

Das geschehe nach Aussage der Entsorgungsfirma in Abfallverbrennungsanlagen in Mannheim und Herten (Kreis Recklinghausen) sowie in Zementwerken. Die Grenzwerte für Luftschadstoffe wie Staub und Kohlenstoffmonoxid würden hierbei in den meisten Fällen eingehalten werden.

Die Antwort auf die Frage, welche Zementwerke im Einzelnen angedient werden, stehe seitens Alba laut der Stadt Karlsruhe trotz wiederholter Nachfrage aber noch aus. Auch eine Anfrage zu aktuellen Zahlen sowie "belastbaren Informationen zur Verwertung des Karlsruher Plastikmülls" sei seit Ende Juli unbeantwortet geblieben.

2.576 Tonnen Plastik pro Jahr recycelt

Doch die Kunststoffabfälle der Fächerstadt dürfen nicht nur verbrannt werden - das garantiert die sogenannte Verpackungsverordnung (VerpackV). "Die VerpackV schreibt vor, dass mindestens rund 40 Prozent der eingesammelten Kunststoffverpackungen stofflich verwertet werden müssen", erklärt die Stadt auf die Anfrage der FDP-Fraktion.

Stofflich verwertet - das heißt recycelt - werden laut Alba pro Jahr demnach etwa 2.576 Tonnen Plastikmüll. "Eine höhere stoffliche Verwertungsquote wäre dennoch wünschenswert", merkt die Stadtverwaltung an.

Mehr Recycling durch neues Gesetz?

"Zumindest zum Teil werden Karlsruher Kunststoffe aktuell zur Energiegewinnung verbrannt. Die Bundesgesetzgebung wertet dies leider als Recycling. Dadurch sind die Quoten des Kunststoff-Recyclings bundesweit niedrig", kritisiert die Stadt.

Mit der Einführung des sogenannten Verpackungsgesetzes (VerpackG) zum 1. Januar 2019 soll die Wiederverwertung von Kunststoffverpackungen aber weiter gesteigert werden. Das Gesetz, das die VerpackV ersetzen soll, will dies durch die Erhöhung der Recyclingquote von derzeit 40 Prozent erreichen.

