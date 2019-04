vor 3 Stunden Karlsruhe Nicht aufgepasst und aufgefahren: Herrenalber Straße in Rüppurr wegen Unfall teilweise gesperrt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der Herrenalber Straße in Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppurr wurden zwei Personen leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme mussten der rechte Fahrstreifen der Herrenalber Straße sowie die Abbiegespur zur Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden.