Auf dem Neureuter Festplatz, direkt neben dem Adolf-Ehrmann-Bad, wird von Freitag, 17. August, bis Montag, 20. August, die Neureuter Kerwe veranstaltet. Vier Tage lang können sich Besucher über Karussells, Shows und kulinarische Höhepunkte freuen. Einige Straßen werden aus Sicherheitsgründen zu diesem Anlass gesperrt.

Die Neureuter Kerwe gilt als eine der ältesten und größten Kirchweihen der Umgebung. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung mit. Offiziell eröffnet werden die viertägigen Feierlichkeiten am Samstag, 18. August, um 18 Uhr von Ortsvorsteher Achim Weinbracht. Aufgrund der Kerwe ist laut Stadt am Montag, 20. August, das Neureuter Rathaus ab 10.30 Uhr geschlossen.

Straßensperrungen eingerichtet

Während der Dauer der Kerwe werden auch einige Straßen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gäste sollten daher am besten zu Fuß, mit dem Rad oder der Straßenbahn zum Festplatz kommen, so die Empfehlung der Stadt. Betroffen ist zum einen die Unterfeldstraße, zwischen Neureuter Querallee bis zur Teutschneureuter Straße, wobei die Umleitung über die parallel verlaufende Gürrichstraße erfolgt.

Für Anlieger und Badbesucher bleibt die Zufahrt aus südlicher Richtung jedoch offen. Außerdem sind die Teutschneureuter Straße, beginnend ab der Gürrichstraße und daran anschließend die Untere Hardtstraße bis zur Linkenheimer Landstraße gesperrt. Die Umleitung kann hier über die Gürrichstraße, Neureuter Querallee und Linkenheimer Landstraße erfolgen oder umgekehrt in die Gegenrichtung. Anlieger sind von dieser Sperrung ausgenommen.