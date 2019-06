vor 1 Stunde Karlsruhe Neun Trickdiebe im Raum Karlsruhe festgenommen: Schaden von mindestens 330.000 Euro angerichtet

Die Polizei hat im Raum Karlsruhe eine Bande von Trickdieben zerschlagen. Die drei Männer und sechs Frauen im Alter zwischen 17 und 50 Jahren sollen in etwa 100 Fällen einen Schaden von mindestens 330.000 Euro angerichtet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Sechs Menschen kamen in Untersuchungshaft.