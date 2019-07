vor 6 Stunden Stuttgart Neue Hitzewelle erreicht auch Karlsruhe und die Region: Bis zu 40 Grad am Donnerstag

Baden-Württemberg erwartet eine neue Hitzewelle. Zum Wochenbeginn stiegen die Temperaturen deutlich an, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Auch die Nächte sorgen dann kaum noch für Abkühlung. Am Dienstag könne es bereits bis zu 35 Grad, am Mittwoch bis zu 38 Grad geben. Der heißeste Tag sei aller Voraussicht nach der Donnerstag: "Die 40 Grad Marke kann fallen", sagt der Meteorologe.