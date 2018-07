Neue Fahrbahn und barrierefreie Haltestelle: Was auf der Durlacher Allee jetzt gebaut wird

Die Haltestelle Untermühlstraße wird von Mittwoch, 1. August, bis voraussichtlich Ende April 2019 barrierefrei umgestaltet. Im Zuge der Umbaumaßnahmen soll bis Sonntag, 26. August 2018 auch die Fahrbahndecke der Durlacher Allee neu asphaltiert werden. Dies hat eine knapp zweiwöchige Vollsperrung zur Folge.

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird die Haltestelle Untermühlstraße mit einer barrierefreien Zugangsrampe versehen. Der Haltestellenumbau wird über die gesamte Bauzeit hinweg unter laufendem Bahnbetrieb durchgeführt. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.

Fahrbahn wird instand gesetzt

Im Zusammenhang mit dem Haltestellen-Umbau werden vom Tiefbauamt in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe Instandsetzungsmaßnahmen auf der Durlacher Allee sowie auf den Zu- und Abfahrten der Autobahn-Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach durchgeführt. Die vorbereitenden Arbeiten hierzu beginnen ab dem Mittwoch, 1. August, und sind laut VBK bis Sonntag, 12. August 2018, geplant.

Zunächst wird auf der südlichen Fahrbahn in Richtung Durlach zwischen der Autobahnbrücke und der Einfahrt zur Kreisstraße K9659 (alte B10) der rechte Richtungsfahrstreifen eingezogen, sodass in diesem Bereich die Straßenentwässerung instand gesetzt werden kann.

Durlacher Allee wird zeitweise voll gesperrt

Der Verkehr wird einstreifig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt, die Zu- und Abfahrt auf die Autobahn A5 und die K9659 ebenso wie die Durchfahrt nach Durlach bleibt in diesem Zeitraum weiterhin möglich, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Im weiteren Verlauf werden vom Montag, 13. August 2018, bis voraussichtlich Sonntag, 19. August 2018, auf der südlichen Fahrbahn in Richtung Durlach sowie vom Montag, 20. August 2018, bis voraussichtlich Sonntag, 26. August 2018, auf der nördlichen Fahrbahn in Richtung Zentrum unter Vollsperrung die Asphaltbeläge erneuert. Die notwendigen Umleitungsstrecken werden ausgeschildert, so die VBK.

Weitere Informationen zu den zur Verfügung stehenden Fahrbeziehungen und den Umleitungstrecken können im Internet über das Mobilitätsportal abgerufen werden.

Mehr zum Thema

Neue Baustelle auf Durlacher Allee: Haltestelle Untermühlstraße wird ab August umgestaltet