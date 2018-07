16.07.2018 07:05 Heike Schwitalla Neue Baustelle auf Durlacher Allee: Haltestelle Untermühlstraße wird ab August umgestaltet

Sowohl Fußgänger als auch Rad- und Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten mit einer weiteren Baustelle in Karlsruhe beschäftigen: Ab August wird die Straßenbahnhaltestelle "Untermühlstraße" um- und barrierefrei ausgebaut. Und - wo man dort schon mal am Werk ist, sollen auch die Fahrbahnbeläge der Durlacher Allee rund um diesem Bereich erneuert werden.