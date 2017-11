Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) testen in den kommenden sechsmonatigen Pilotbetrieb neue, digitale Fahrgastanzeiger an ausgewählten Bushaltestellen in Karlsruher Stadtteilen.

Wann kommt der nächste Bus? Diese Frage soll nun eine Anzeige an einzelnen Bushaltestellen beantworten, so die VBK in einer Pressemeldung. Ein entsprechender Testbetrieb läuft seit dieser Woche. In einem ersten Schritt sollen insgesamt zehn Bushaltestellen mit den neuen Haltestellenanzeigern ausgestattet sein.

Die Anzeigen werden mittels integrierter Batterien betrieben und können somit flexibel eingesetzt werden, da für deren Nutzung kein stationärer Stromanschluss an der jeweiligen Haltestelle erforderlich ist. Auch ein Netzwerkanschluss werde laut VBK für den Betrieb nicht benötigt, da die Geräte mit Mobilfunkkarten ausgestattet seien. Die Datenversorgung der Anzeiger erfolgt über die Datendrehschreibe des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV), teilen die VBK in ihrer Pressemitteilung mit. Diese werde von Seiten der VBK mit Echtzeitdaten aus dem tagesaktuellen Busbetrieb beliefert.

Da künftig keine aufwendigen Tiefbauarbeiten mehr notwendig sind um die digitalen Anzeiger an den Haltestellen zu installieren, können laut VBK Kosten eingespart werden. Aus Sicht der VBK ist der Einsatz der neuen Fahrgastinformationsanzeiger nicht nur im Busbereich, sondern beispielsweise auch an Schienenhaltestellen sowie an provisorischen Haltestellen in Zukunft denkbar.

Anzeige soll sich bei allen Witterungslagen profilieren

Die neue Variante biete im Vergleich zu stationären Lösungen Vorteile, wenn an der jeweiligen Haltestelle kein Stromanschluss vorhanden oder nicht ausreichend Platz für eine größere Anlage vorhanden ist. "Grundsätzlich sind die Investitionskosten, die für die Installation der mobilen Geräte erforderlich sind, deutlich niedriger als dies mit Blick auf den Einbau stationärer Anzeiger der Fall ist", erklärt die VBK.

Für das Pilotprojekt wurden laut VBK die zehn am stärksten von Fahrgästen frequentierten Haltestellen in Stupferich, Palmbach, Bergwald, Wolfartsweier sowie Hohen- und Grünwettersbach ausgewählt. Der Probebetrieb wurde auf sechs Monate festgesetzt, um die Elektronik bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen testen zu können. Erst dann fällt die Entscheidung über einen möglichen dauerhaften Einsatz.