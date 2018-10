Der Karlsruher Schlossgarten wurde am vergangenen Wochenende zu einer Teststrecke unter freiem Himmel. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe am Mittwoch mitteilten, war dort ein ungewöhnliches Gefährt unterwegs. Der Freundeskreis Feldbahn aus dem schwäbischen Nellmersbach erprobte auf dem 2,7 Kilometer langen Rundkurs seinen neuen Solartriebwagen.

"Um die Leistungskraft dieser Antriebstechnik zu testen, haben wir eine längere Fahrtstrecke gesucht und diese hier in der Fächerstadt gefunden", erklärte Michael Jahnle vom Freundeskreis Feldbahn und freute sich über die Unterstützung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) als Betreiber der Schlossgartenbahn. Denn in Leutenbach-Nellmersbach steht dem Verein nur eine 340 Meter lange Strecke für ihre Fahrten zur Verfügung.

Der Solartriebwagen, der am Samstag auch viele neugierige Blicke von Besuchern des Schlossgartens auf sich zog, verfügt über eine Photovoltaikanlage auf dem Fahrzeug-Dach. Die Solarzellen produzieren die Energie für den Betrieb des Elektromotors. An sonnigen Tagen wie am Samstag können die Solarzellen eine Leistung bis 620 Watt erbringen.

Damit die Bahn aber auch an wolkigen Tagen fahren kann, wird die überschüssige Energie aus den Solarzellen in Batterien gespeichert. So kann der eine Tonne schwere Triebwagen, der über zwölf Sitzplätze verfügt, bis zu fünf Stunden fahren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 Stundenkilometer. Der in Karlsruhe getestete Antrieb wurde von Patrick Nickels im Rahmen seiner Abschlussarbeit zum staatlich geprüften Techniker entwickelt.

Nach den Probefahrten auf der Schlossgartenbahn zeigte sich der Freundeskreis Feldbahn aus Nellmersbach zufrieden mit den Test-Ergebnissen: „Der Solartriebwagen funktionierte auch auf so einer langen Strecke einwandfrei und hatte noch Stromreserve in der Batterie“, zog Jahnle eine positive Bilanz des Tages