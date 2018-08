Nächtlicher Überfall in Karlsruhe: 17-Jährige von Unbekanntem attackiert

Eine 17-Jährige ist am späten Dienstagabend bei der Bahnunterführung der Schwarzwaldstraße von einem unbekannten jungen Mann angegangen worden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe sucht jetzt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Die Jugendliche fuhr ihren Angaben zufolge gegen 22.45 Uhr unterhalb der hinter dem Hauptbahnhof gelegenen Eisenbahnbrücke in südöstlicher Richtung, als sich ihr ein jüngerer Mann in den Weg stellte und sie vom Fahrrad zog. Es soll zu einer Rangelei gekommen sein, wobei ihr der Mann auch an die Brust gefasst haben soll.

Der jungen Frau sei es schließlich aufgrund ihrer Gegenwehr gelungen, sich zu befreien und ergriff mit ihrem Fahrrad die Flucht. Dabei trug sie leichte Verletzungen davon. Nachdem die Teenagerin die Tat bei der Polizei anzeigte, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein, die jedoch nicht zur Ermittlung eines Verdächtigen führten.

In einer Polizeimeldung wird der Unbekannte wie folgt beschrieben: "Der Angreifer sei von dunkler, jedoch nicht völlig schwarzer Hautfarbe gewesen sein." Er wird auf ein Alter von etwa 25 Jahren und einer Körpergröße von etwa 1,80 Metern geschätzt. Kurzes, schwarzes Haar und auffallend schiefe Zähne prägten laut Beschreibung das Erscheinungsbild des mutmaßlichen Angreifers. Der Mann soll zum Tatzeitpunkt mit einer langen, schwarzen Hose sowie mit einem T-Shirt in Tarnfarben bekleidet gewesen sein.

Die Karlsruher Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen des Geschehens oder bittet um Hinweise auf die beschriebene Person. Zeugen können sich telefonisch unter 0721/666-5555 bei der Polizei melden.