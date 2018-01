Eine Gruppe von Jugendlichen hatte es am Wochenende auf Autokennzeichen abgesehen. Ein Zeuge konnte einen der Jugendlichen kurzzeitig auffhalten.

Vier unbekannte Jugendliche sollen am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr mit Fahrrädern in der Karlsruher Nordweststadt unterwegs gewesen sein und dabei Kennzeichnen von parkenden Autos geklaut haben. Eine Täterbeschreibung liegt der Polizei vor. Dennoch suche man nach weiteren Zeugen die Hinweisen geben könnten, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 40-Jähriger vernahm demnach von seinem Balkon aus einen lauten Knall. Zuvor beobachtete er eine Gruppe von Jugendlichen, die mit Fahrrädern um seinen auf der Germersheimer Straße geparkten Opel fuhren. Als er zu seinem Auto ging, um zu überprüfen was es mit dem Knall auf sich hatte, musste er feststellen, dass sein Kennzeichen geklaut worden war. Daraufhin stieg er in sein Auto ein und suchte auf eigene Faust nach den Jugendlichen.

Zeuge stellt die jugendlichen Diebe

Auf der Dürkheimer Straße kam es zu einem Zusammentreffen zwischen den Tatverdächtigen und dem Autobesitzer. Drei der Jugendlichen flüchteten sofort. Der vierte Jugendliche wurde von dem Geschädigten aufgehalten, als er einen Rucksack mitnehmen wollte, der auf der Straße lag. Der Mann warf den Rucksack auf eine Grünfläche, wobei der Inhalt des Rucksacks herausfiel.

Dabei kamen drei Kennzeichen zum Vorschein. Der Jugendliche schnappte sich schließlich den Rucksack und rannte, wie auch der Rest der Gruppe, durch einen Verbindungsweg in Richtung Frankenthaler Straße davon.

Der Zeuge konnte den Jugendlichen mit dem Rucksack wie folgt beschreiben: Zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank, blonde kürzere Haare, bekleidet mit einem grauen, hüftlangen Anorak. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und war einem dunklen Mountainbike unterwegs. Alle vier Tatverdächtigen sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein.