Am Vatertag gibt es diese eine Tradition: Mit dem Bollerwagen umherziehen und das ein oder andere Bierchen trinken. Ein Ausflug eben. Den machten in der Nacht auf Freitag auch zwei Esel, die auf der B3 zwischen Weingarten und Grötzingen von der Polizei aufgegriffen wurden.

Einen tierischen Ausflug zum Vatertag, den machten zwei Esel in der Nacht auf Freitag. Gegen 2 Uhr waren die beiden Tiere von der Polizeihundeführerstaffel auf der B3 zwischen Weingarten und Grötzingen aufgegriffen worden. Mehrere Beamte konnten die Esel nach einiger Zeit einfangen. Sie nahmen die Tiere in Gewahrsam, so berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung, bis sie eine Unterkunft für die Ausreißer finden konnten.

Dann machten die Tiere ihrem Namen alle Ehre: Störrisch wie sie waren, verweigerten die Esel die Auskunft, als die Beamten nach ihrer Herkunft fragten. Einen Alkoholtest verweigerten sie ebenfalls.

Der Besitzer der beiden ausgebüxten Esel konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0721/967180 entgegen.