Karlsruhe Nächtlicher Ausfall im Telefonnetz: Im Karlsruher Westen bleibt in der Nacht zum Dienstag die Leitung stumm

Da in der Nacht zum Dienstag Arbeiten an der Telefonleitung durchgeführt werden, kommt es vor allem im Karlsruher Westen und in Rheinstetten zum Ausfall der Telefonleitungen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.