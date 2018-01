In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Region zu zwei Bränden. In beiden Fällen erlitten die Bewohner Rauchvergiftungen. Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar - die Kriminalpolizei hat Emrittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, brach zunächst gegen zwei Uhr in der Uhlandstraße in Karlsbad-Langensteinbach ein Feuer aus. Brandherd ist laut Bericht vermutlich die Garage, das Feuer griff in der Folge auf das Wohngebäude über.

"Die drei Bewohner konnten das Gebäude verlassen, erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Wohnungsbrand in der Waldstadt

Zu einem weiteren Brand kam es nach Polizeiangaben nur kurze Zeit später in der Schneidemühler Straße in Karlsruhe ein Brand aus: In der Waldstadt in der Schneidemühlerstraße brach um 2.45 Uhr, in einer im 2. OG gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses, ein Feuer aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Brandursache ist noch unklar.

"Die Wohnungsinhaberin erlitt bei dem Brand leichte Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus verbracht", berichtet die Polizei. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro. Über die Brandursache kann im Moment noch nichts gesagt werden. Die Wohnung muss erst noch kriminaltechnisch untersucht werden.