Nachwirkungen des Sommers: Rund 700 Bäume in Karlsruhe sind der Hitze zum Opfer gefallen

Extreme Hitze in Kombination mit extremer Trockenheit: In diesem Jahr konnten nicht alle Bäume im Stadtgebiet ausreichend mit Wasser versorgt werden. Die Stadtverwaltung muss etwa 700 Bäume fällen - dabei ist auch der Artenschutz ein wichtiger Aspekt.

Wegen der massiven Trockenheit in diesem Sommer müssen zahlreiche vom Hitzestress befallene Bäume im Stadtgebiet gerodet werden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Durch Trockenheit verursachter Hitzestress äußert sich in einem schlechteren Wachstum bis hin zum Absterben der Bäume und macht sie anfälliger für Schädlinge.

"Durch Hitze und Trockenheit sind es diesmal überdurchschnittlich viele Bäume, nämlich rund 700 im gesamten Stadtgebiet. Dies bedeutet eine Zunahme um 50 Bäume im Vergleich zur Vorsaison 2017/2018", heißt es in der Mitteilung.

Sehr hoher Wasserverbauch für Gießgänge

Trotz aller Anstrengungen des Gartenbauamts konnten nicht alle Bäume mit ausreichend Wasser versorgt werden. Allein die Neupflanzungen benötigten im Sommer etwa 40.000 Gießgänge. Dafür müssten pro Saison fünf mit Wassertanks ausgerüstete Lastwagen täglich im Einsatz sein.

Bei den Fällmaßnahmen müsse berücksichtigt werden, dass viele Bäume eine Heimat für geschützte Arten bieten. "Eine artenschutzrechtliche Prüfung ist selbstverständlich wesentlicher Bestandteil eines umfassenden Verfahrens", so die Stadt. Beispielsweise erhielt eine alte Eiche am Festplatz in diesem Jahr ein Stahl-Stützkorsett, um den streng geschützten Eichenheldbockkäfer zu erhalten, der sie besiedelt.

Ersatzpflanzungen brauchen Zeit

Um die gefällten Bäume anschließend zu ersetzen, müssten zunächst die Wurzelstöcke entfernt und der Boden aufbereitet werden. Deshalb könne man erst im Herbst 2019 mit den Neupflanzungen beginnen. Die Anzahl der gerodeten Bäume solle dabei mindestens ersetzt werden.

Im Hinblick auf das Stadtklima habe der Erhalt des Baumbestandes für das Gartenbauamt höchste Priorität. Dafür setzt die Stadt zunehmend auf sogenannte "Zukunftsbäume". Sie gedeihen üblicherweise in einem mediterranen Klima und können daher besser mit extremer Trockenheit umgehen, wie zum Beispiel die Zürgelbäume auf der Kaiserstraße.