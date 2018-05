vor 8 Stunden Karlsruhe Nach versuchter Vergiftung: Urteil für junge Mutter erwartet

Das Landgericht Karlsruhe will heute verkünden, ob eine Mutter nach der versuchten Vergiftung ihrer zwei Töchter und sich selbst ins Gefängnis muss. Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung forderte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Karlsruhe dreieinhalb Jahre Haft für die 27-jährige Frau aus Marxell.