Nach verdächtigem Fund am Bundesverfassungsgericht: Situation geklärt, Sperrung aufgehoben

Am Montagvormittag wurde am Bundesverfassungsgericht eine verdächtige Postsendung festgestellt. Das sorgt nun für eine großräumige Sperrung und Räumung des Gebäudes.

+++ 15.45 Uhr +++

Wie die Bundespolizei nun mitteilt, ging gegen 10.15 Uhr eine verdächtige Briefsendung in der Poststelle des BVerfG ein, daraufhin wurden die Beamten der Bundespolizei sofort informiert. Die Folge des Funds: Das Gebäudeteil 3, in dem sich auch der Sitzungssal befindet, wurde geräumt und der Bereich weiträumig um das Gebäude abgesperrt.

Die Berufsfeuerwehr untersuchte mit Hilfe verschiedener Messtechniken die Briefsendung auf atomare, biologische und chemische Stoffe - jedoch ohne Ergebnis. Daher machten sich Spezialkräfte der Bundespolizei daran, den Gegenstand weiter zu untersuchen und später auch zu öffnen. Dafür wurde der Absperrradius im Bereich des Gerichts erweitert. Nach Abschluss dieser Untersuchungen wurde der Gegenstand schließlich als ungefährlich eingestuft. Damit konnten gegen 15 Uhr die Sperrungen aufgehoben werden.

Verdächtiger Fund am BVG Alle Bilder

Nun übernimmt der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen. Im Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Karlsruhe, fünf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe - Abteilung ABC-Zug, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt, Beamte der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, Beamte des Staatsschutzes und Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ursprungsmeldung:

Bei der routinemäßigen Prüfung der Postsendungen im Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe kam es am Montagvormittag zu einer Auffälligkeit: Eine Sendung steht im Verdacht, einen gefährlichen Inhalt zu beherbergen. Das sorgt derzeit für einen großen Polizei- und Feuerwehreinsatz in diesem Bereich.

Ein Sprecher der Bundespolizei wollte sich gegenüber ka-news nicht weiter äußern. Er bestätigt nur den Fund eines verdächtigen Gegenstandes und den laufende Polizeieinsatz, der noch eine unbestimmte Zeit andauern soll.