vor 1 Stunde Karlsruhe Nach tödlicher Attacke auf einen Hund: Polizei sucht Halter eines Husky-Mischlings

Nach dem Streit zweier Hunde am Sonntag gegen 10.15 Uhr ist das Tier eines 57-jährigen Mannes am Maifeiertag seinen Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei nun in einer Pressemitteilung mit und hofft damit, den zweiten Hundehalter ausfindig zu machen.