vor 4 Stunden Karlsruhe Nach schwerem Raub in Karlsruhe: Staatsanwaltschaft erwirkt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Nach schwerem Raub an einem 23-Jährigen am Sonntagmorgen hat die Polizei einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, gegen denn die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl erwirkt hat. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Gleichzeitig fahndet die Kriminalpolizei nach einem zweiten Verdächtigen.