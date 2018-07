vor 12 Minuten Karlsruhe Nach schwerem Raub in Karlsruhe: Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Nach schwerem Raub an einem 23-Jährigen am Sonntagmorgen hat die Polizei einen 28-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, gegen denn die Staatsanwaltschaft nun einen Haftbefehl erließ. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Gleichzeitig fahndet die Kriminalpolizei nach einem zweiten Verdächtigen.