Nach dem Unfall am Montag in der Baustelle in der Michelinstraße kam es am Freitag erneut zu einem Unfall. Ein vorbeifahrendes Auto wurde von einem Bauteil getroffen.

Erst der Unfall, bei dem eine 600 Kilo schwere Spundwand auf das Heck eines vorbeifahrenden Autos fällt, nun erneut ein Vorfall: Gegen 10.20 Uhr kam ein 46 Jahre alter Mann in seinem Mercedes an der Baustelle in der Michelinstraße vorbei, als ihm plötzlich ein Stahlbolzen aufs Autodach fiel. Das teilt die Polizei in einem Bericht an die Presse mit.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Baggerführer eine im Boden eingelassene Trennwand nach oben ziehen. Zwischen der Trennwand und dem Seil sollte ein Bolzen als Verbindung dienen. Laut Polizeibericht war der Bolzen jedoch nicht korrekt eingeführt. Daher löste sich der etwa 25 Zentimeter lange Stahlstift beim Anheben, schleuderte nach oben und fiel auf das vorbeifahrende Auto.

Auch bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Schaden an dem Mercedes liegt bei etwa 2.000 Euro. In beiden Fällen wurden nun Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen im Fall von Montag dauern noch an.

