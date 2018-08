vor 5 Stunden Karlsruhe Nach großangelegter Suchaktion der Karlsruher Polizei: Vermisster 7-jähriger Junge ist wieder da

Weil ein 7-jähriger Junge in Karlsruhe vermisst wurde, kam es am Abend und in der Nacht zu einer Suchaktion. Dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Wie die Polizei nun in einer Pressemeldung berichtet, wurde der Junge am Montagmorgen glücklich aufgefunden.