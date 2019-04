vor 3 Stunden Karlsruhe Nach dem ersten Streik Anfang April: Ärzte des Städtischen Klinikums legen am Dienstag erneut die Arbeit nieder

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft Ärzte in Baden-Württemberg morgen zum ganztägigen Streik auf. Auch Ärzte des Städtischen Klinikums Karlsruhe werden aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Grund für den Streik ist die fehlende Einigung in den Tarifverhandlungen. Notfallbehandlungen und Notoperationen seien auch während dem Streik gewährleistet, erklärt das Städtische Klinikum in einer Mitteilung an die Presse.