Der "Amokalarm" an einer Karlsruher Grundschule hat zu Beginn der Woche für viel Aufsehen gesorgt. Eine Extremsituation, nicht nur für die Schüler und ihre Eltern, sondern auch für die Polizei. Sie vermutet, dass ein Stromausfall Ursache des Fehlalarms gewesen sein könnte. Doch ein solcher sollte keine solch drastischen Folgen haben. Was steckt hinter den Alarmsystemen?

Für einen kurzen Moment war der Schreck am Dienstagnachmittag groß: An der Karlsruher Weinbrennerschule - einer Grundschule - wurde der Alarm für einen Amoklauf ausgelöst. Rund 150 Polizisten waren vor Ort, die Lehrer schlossen sich mit den Kindern in den Zimmern ein. Nur kurze Zeit später war allerdings klar: Entwarnung, Fehlalarm.

Anlass genug, sich die Frage zu stellen, wie das Alarmsystem an Schulen funktioniert und welche Mechanismen ausgelöst werden, um Schüler und Lehrer bestmöglich zu schützen. Denn: Tritt der Ernstfall ein und es besteht eine reale Gefahr, kommt es auf Minuten an - und der Ablauf muss sitzen.

Exakte Vorschriften, wie ein Alarmsystem an einer Schule zu funktionieren hat, gibt es nicht. Doch nach dem Vorfall in Winnenden vor rund zehn Jahren, bei dem ein Amokläufer 15 Menschen das Leben nahm, wurde das Land Baden-Württemberg aktiv: Für die Schulträger wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet, darunter auch die, Schulen verstärkt mit Alarmsystemen auszustatten.

Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Systeme: von Alarmknöpfen bis zu sich selbst verriegelnden Türen. "Unsere Alarmanlage für Schulen funktioniert so, dass jeder Lehrer über einen Chip verfügt und sich jedem Klassenzimmer ein Lesegerät befindet", teilt ein namhafter Hersteller aus Baden-Württemberg auf Nachfrage von ka-news.de mit. Diesen Chip halten sie vor das Gerät, dann löst der Alarm aus.

"Gewaltvorfall" tönt es im Alarmfall durch die Schule

Systeme anderer Firmen würden sich die Mobiltelefone der Lehrer zu Nutze machen: Jede Lehrkraft kann mit ihrem Handy den Alarm bei Bedarf auslösen. Auch die Variante, dass sich ein Knopf für den Alarm für alle zugänglich hinter einer Scheibe aus Plexiglas befindet, ist auf dem Markt.

An der Weinbrennerschule in Karlsruhe, an der am Dienstag ein Fehlalarm für viel Trubel gesorgt hat, löst das Alarmsystem eine Durchsage in den Klassenzimmern aus. Dann tönt das Wort "Gewaltvorfall" aus den Lautsprechern und die Lehrer werden aufgefordert, sich mit ihren Schülern in den Klassenzimmern einzuschließen. "Seit dem Vorfall in Winnenden sind fast alle Schulen mit einer solchen Durchsage-Anlage ausgestattet", so die Schulleitung auf Nachfrage von ka-news.de

Sobald die Anlage Alarm schlägt, wird automatisch die Polizei gerufen - niemand muss selbst einen Notruf absetzen. Wie genau das System funktioniert und auf welchem Wege der Alarm bei den Beamten eingeht, dazu möchte die Polizei Karlsruhe keine Aussage treffen. "Möglichen Tätern möchten wir solche Informationen nicht preisgeben", so Ralf Minet, Sprecher der Polizei.

War ein Stromausfall Ursache für den Fehlalarm?

Am Dienstag ist zum Glück nichts passiert. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Alarmanlage aus, womöglich wurde der Alarm durch einen Stromausfall ausgelöst. Das bestätigen auch die Stadtwerke: Um 14.47 Uhr gab es an diesem Tag eine Fehlschaltung im Westen von Karlsruhe. "Ein Spannungseinbruch war die Folge, dies könnte die Fehlfunktion der Meldeanlage hervorgerufen haben."

Im Regelfall sollte ein Stomausfall allerdings keinen Amokalarm auslösen. "Die allermeisten Sicherheitssysteme sind mit einer Notstromversorgung ausgerüstet, die gehört eigentlich standardmäßig mit dazu", so ein Hersteller aus der Region im Gespräch mit ka-news.de. Laut Information der Stadtwerke hat die Schule den Hersteller bereits kontaktiert.

Für die Funktionsweise Amok-Alarmanlagen gibt es derzeit eine Vornorm, die noch nicht EU-weit gilt und den umständlichen Namen DIN VDE V 0827 trägt. Sie ist, wie jede Norm, keine verbindliche Verpflichtung, soll allerdings die Funktionsweise der Anlagen vereinheitlichen und richtet sich unter anderem an die Fachfirmen, die Polizei und die Versicherer.

Ob ein technischer Defekt - auch wenn viel darauf hindeutet - tatsächlich Auslöser des Fehlalarms an der Weinbrennerschule war, dazu muss das Ergebnis der Ermittlungen abgewartet werden. Oft kommt eine solche Situation glücklicherweise nicht vor. Schulleiterin Susanne Schuck sagt: "Seit meiner Zeit an der Schule, seit sechs Jahren, war es das erste Mal!"