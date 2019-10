vor 4 Stunden Karlsruhe Nach bewaffnetem Raubüberfall im April in Rüppurr: Spezialkräfte nehmen zwei Männer in Magdeburg fest

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Karlsruhe haben Spezialkräfte die mutmaßlichen Täter in Magdeburg festgenommen. Die beiden 29 und 43 Jahre alten Deutschen sitzen wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.