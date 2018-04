Bei einem Verkehrsunfall in der Karlsruher Weststadt ist am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein Auto umgekippt. Der 73-jährige Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Er missachtete zuvor die Vorfahrt eines anderen Autos.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag berichtet, fuhr der 73-Jährige auf der Seldeneckstraße in westlicher Richtung und missachtete an der Einmündung der Guntherstraße die Vorfahrt eines 29-jährigen Autofahrers. Das Fahrzeug des älteren Mannes wurde nach Polizeiangaben zunächst gedreht, streifte noch ein geparktes Auto und kippte dann auf die rechte Seite um.

"Aufgrund dieser Fahrzeuglage und des in der Folge nach vorn verstellten Fahrersitzes konnte sich der Senior nicht selbst aus seiner Position befreien," heißt es weiter. Der Mann kam nach seiner Befreiung durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Insgesamt entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen, von denen zwei abgeschleppt werden mussten, ein Schaden von geschätzten 40.000 Euro. "Die Strecke war gut eine Stunde lang für den Verkehr gesperrt", so die Polizei abschließend.