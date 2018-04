vor 5 Stunden Lukas Hiegle Julia Wessinger Karlsruhe Nach Vandalismus am Schloss: Polizei ermittelt in alle Richtungen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter am Karlsruher Schloss Teile eines Geländers sowie einen Blumentopf mutwillig zerstört. Es entstand ein immenser Schaden. Die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen.